POL-HH: 220821-1. Erinnerung - Die Erstklässler kommen!!! - Gemeinsame Verkehrssicherheitsaktionen "Schultüte" und "Schulwegsicherung" im Hamburger Stadtgebiet - Einladung für Medienvertreter

Zeit: Montag, 22.08.2022, ab 11 Uhr bis etwa 12:15 Uhr Ort: Hamburg-Eimsbüttel, Grundschule Turmweg, Turmweg 33, 20148 Hamburg

Morgen findet die Auftaktveranstaltung "Schultüten-Aktion 2022 - Sichere Straßen für unsere Kinder" in der Grundschule Turmweg statt.

Neben Schulsenator Ties Rabe nehmen der Leiter der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder, sowie Martin Ochsenfarth, Leiter der Abteilung Prävention und Arbeitsschutz der Unfallkasse Nord, an dieser Veranstaltung teil. Dabei werden sie, zusammen mit den ABC-Schützen, "Schultüten" (Flyer in Form einer Schultüte) an die Autofahrerinnen und Autofahrer verteilen und für O-Töne zur Verfügung stehen.

Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Weitere Informationen sind der gesonderten Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5299781

