Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Rastatt (ots)

Ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer war am Donnerstagnachmittag auf dem Richard-Wagner-Ring in Fahrtrichtung Röttererberg unterwegs. Gegen 14:55 Uhr musste er an der Kreuzung zur Zaystraße aufgrund einer roten Ampel anhalten. Sein 40-jähriger Beifahrer wollte offenbar aus dem stehenden Fahrzeug aussteigen und öffnete hierzu die Beifahrertüre, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine auf dem Fahrradweg des Richard-Wagner-Rings fahrende 57 Jahre alte Pedelec-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Beifahrertür auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro.

