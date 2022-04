POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver

Kinderbeuern (ots) - In der Zeit von Freitag, 22.04.2022, 08.00 Uhr, bis Samstag, 23.04.2022, 16.15 Uhr war ein Omnibus in der Verlängerung der Schulstraße am Wendehammer des Sportplatzes in Kinderbeuern abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte/n bisher unbekannte/r Täter zwei große Seitenscheiben am Omnibus. Der Bus war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Zeugenhinweise werden an ...

mehr