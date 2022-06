Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Gegen 16:30 Uhr kam es am Sonntag (19.06) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzt. Der 52-jährige Zweiradfahrer fuhr auf der Felderbachstraße in Richtung Elfringhauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er nach einem Bremsvorgang mit seinem Vorderrad ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Skoda eines 81-jährigen Esseners zusammenstieß. Der 52-jährige aus Heiligenhaus stürzte und verletzte sich leicht, seine 48-jährige Sozia blieb unverletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

