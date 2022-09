POL-RE: Dorsten: Flüchtiger Fahrradfahrer nach Unfall am Kanal gesucht

Recklinghausen (ots) - Als ein 33-jähriger Hertener mit seinem Auto vom Oberkamp auf die Buerer Straße abbog, kollidierte er mit einer 75-jährigen Fahrradfahrerin aus Marlerin, die auf der Beurer Straße in Richtung Süden fuhr. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 13.15 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

mehr