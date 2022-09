POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter Fahrer gesucht - 6-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten nach einer Flucht am Sonntag. Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr am Kanal. Ein 14-jähriger Dorstener fuhr auf dem nördlichen Geh- und Radweg des Kanals in westliche Richtung. Als er eine Personengruppe von ca. 20-30 Personen überholte, geriet er in die Fahrspur eines ihm unbekannten Fahrradfahrers. ...

