POL-RE: Bottrop: Ampelausfall an der B224 nach Unfall - größere Verkehrsstörungen

Recklinghausen (ots)

Heute Vormittag (10.25 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich B 224 / Horster Straße zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen fuhr auf der Braukstraße in Richtung Norden. Zeitgleich war ein 60-jähriger Busfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Horster Straße in Richtung Bottrop unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus nach rechts gedrückt und stieß im Anschluss mit der vorderen rechten Seite gegen die Ampelanlage (Braukstr. / Horster Str. in FR Essen). Zuvor durchfuhr er eine Metallschutzplanke, die als Schutz vor dem Betonmast angebracht war. Die gesamte Ampelanlage der Kreuzung fiel aus. Die Störung dauert aktuell immer noch an. Polizeibeamte regeln derzeit den Verkehr.

Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Beifahrerin des Gelsenkircheners, eine 26-jährige Essenerin, erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte fuhren alle drei Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Sachschaden wird auf 57.000 Euro geschätzt.

