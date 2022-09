Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Golf-Caddy aus Garage gestohlen + Diesel abgepumpt + Im VW überschlagen

Friedberg (ots)

Ortenberg: Golf-Caddy aus Garage gestohlen

Diebe entwendeten am Dienstag vergangener Woche (30.08.2022) im Ortsteil Bergheim einen mehrere Hundert Euro teuren Golf-Caddy. Zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr verschwand der Wagen des Herstellers "Beegow" aus einer Garage in der Straße "Am Hardwald". Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Diesel abgepumpt

Aus zwei Lastwagen haben Diebe in der Gottlieb-Daimler-Allee zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (7.30 Uhr) etwa 350 Liter Diesel gestohlen, nachdem sie deren Tanks zuvor gewaltsam aufgehebelt hatten. Für den anschließenden Abtransport war mit einiger Wahrscheinlichkeit ein mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum vor Ort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

A45 bei Ranstadt: Im VW überschlagen

Am Sonntagnachmittag überschlug sich auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt ein blauer VW. Die 49-jährige Fahrzeugführerin hatte gegen 15.45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, war vom linken der beiden Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Erst etwa 100 Meter weiter blieb der Passat auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die verletzte Autofahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen des Einsatzes von Rettungsdienst und Polizei war es anschließend kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Hanau gekommen. Weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Autobahnpolizei in Butzbach zu melden.

