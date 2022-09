POL-WE: "PayPal - für Familie und Freunde" - Geld futsch und keine Ware

Friedberg (ots) - Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 01.09.2022 +++ Ober-Mörlen: Mercedesfahrer kracht in Hauswand - Sekundenschlaf? In der Nacht zu Donnerstag krachte in Ober-Mörlen ein schwarzer Mercedes in die Fassade eines Wohnhauses in der Elisabethenstraße. Gegen 2.20 Uhr war der 47-jährige ...

mehr