POL-WE: Mercedesfahrer kracht in Hauswand - Sekundenschlaf? + Gegenverkehr übersehen - Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße + Bei Kollision an Anschlussstelle - Drei Personen schwerverletzt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 01.09.2022

+++

Ober-Mörlen: Mercedesfahrer kracht in Hauswand - Sekundenschlaf?

In der Nacht zu Donnerstag krachte in Ober-Mörlen ein schwarzer Mercedes in die Fassade eines Wohnhauses in der Elisabethenstraße. Gegen 2.20 Uhr war der 47-jährige Fahrer auf der Frankfurter Straße unterwegs in Richtung Usinger Straße gewesen, als er, nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund Sekundenschlafes, die Kontrolle über seinen Wagen verlor und frontal mit der Hauswand kollidierte. Der aus dem Hochtaunuskreis stammende Fahrzeugführer erlitt dabei schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, sodass Rettungskräfte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei momentan auf etwa 10.000 Euro.

+++

Florstadt: Gegenverkehr übersehen - Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße

Auf der Bundesstraße zwischen Florstadt und Ossenheim kollidierten am Mittwochabend zwei Autos. Die beiden Fahrzeugführer, ein 31-jähriger Amerikaner sowie ein 37 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis wurden dabei schwer verletzt. Der 31-Jährige war am Steuer eines schwarzen Toyota gegen 18.45 Uhr auf der B275 unterwegs gewesen in Richtung Ossenheim. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er aus noch unbekannten Gründen beim Abbiegen in einen Feldweg dann den entgegenkommenden, roten VW des 37-Jährigen. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Dabei kam es auch zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Die beiden völlig demolierten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr gesperrt.

+++

Bad Nauheim: Bei Kollision an Anschlussstelle - Drei Personen schwerverletzt

An der Anschlussstelle der B3 an die K173 kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen drei Personen schwer-, eine weitere leicht verletzt wurden. Kurz nach 17 Uhr wollte die 29-jährige Fahrzeugführerin am Steuer eines VW Polo zusammen mit ihrer 19-jährigen Beifahrerin nach links in Richtung Rödgen abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Citroen Jumper, in welchem ein 34-Jähriger mit seinem 25-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße in Richtung Bad Nauheim unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Jumper in die gegenüberliegenden Leitplanke. Neben den beiden schwerverletzten Polo-Insassinnen erlitt auch der Beifahrer des Citroen schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die schwerverletzten Unfallbeteiligten zur Behandlung in Krankenhäuser. Da sich bei dem Fahrer des Jumper Hinweise ergaben, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum hindeuteten, wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten erst einmal sicher. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Mögliche, der Polizei bislang namentlich noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

