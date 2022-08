Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Vereinsheim eingebrochen + Airbag ausgebaut + Erfolglose Einbrecher flüchten auf rotem Mofa + Kennzeichenschild von Streifenwagen gerissen - Polizei ermittelt

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 29.08.2022

+++

Friedberg: In Vereinsheim eingebrochen

Kriminelle brachen am Samstag in ein Vereinsheim am Sportplatz in der Burgfeldstraße ein und entwendeten aus einer dortigen Umkleidekabine mehrere Geldbörsen sowie andere Wertsachen. Die Straftäter ließen auch einen Autoschlüssel mitgehen, mit dessen Hilfe sie einen in der Nähe abgestellten Opel durchsuchten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Unbekannten zwischen 17 und 19 Uhr am Werk. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Ortenberg: Airbag ausgebaut

In der Friedhofstraße im Ortsteil Gelnaar machten sich Straftäter am vergangenen Wochenende an einem geparkten Smart ForTwo zu schaffen. Gewaltsam hatten die Diebe die verschlossene Beifahrertür geöffnet und anschließend den Fahrerairbag ausgebaut. Der so entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Zu der Tat war es zwischen Samstagmorgen, 1 Uhr und Sonntagnachmittag, 13 Uhr gekommen. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

+++

Nidda: Erfolglose Einbrecher flüchten auf rotem Mofa

In der Nacht zu Samstag versuchten Unbekannte erfolglos, in ein Gebäude des Diakonischen Werkes in der Untergasse in Wallernhausen einzubrechen. Zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr schlugen die beiden Kriminellen zunächst ein Fenster an der Rückseite des Hauses ein; anschließend hebelten sie an der Eingangstür. Da sie nicht hineingelangten, türmten sie schließlich gemeinsam auf einem roten Mofa. Die Polizei in Büdingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

+++

Büdingen: Kennzeichenschild von Streifenwagen gerissen - Polizei ermittelt

Anlässlich des Düdelsheimer Marktes hatten Polizeibeamte einen Streifenwagen (Mercedes Vito) am Freitagabend am Alten Rathaus in der Schulstraße abgestellt. Gegen 2.40 Uhr bemerkten die Beamten am Samstagmorgen, dass Unbekannte die hintere Kennzeichenhalterung abgerissen und das Schild (WI-HP 8932) offenbar gestohlen hatten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, denen in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen in der Nähe des Alten Rathauses aufgefallen waren, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden. Wer kann außerdem Hinweise auf den Verbleib des genannten Kennzeichens geben?

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell