Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Junge Frau belästigt + Feuer in Waldgemarkung - Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung + Mülltonnen brennen in Assenheim + Motorradfahrer schleudert über ausparkendes Auto

Friedberg (ots)

+++

Karben: Junge Frau belästigt

Im Ortsteil Klein-Karben ist am Mittwochnachmittag eine 18-Jährige von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Gegen 13 Uhr war die Geschädigte zu Fuß in der Rendeler Straße unterwegs, als sie von einem Fremden angesprochen wird, der sie nach ihrer Handynummer fragt. Nachdem die junge Frau dies verneint, soll der Mann einen Kuss und eine Umarmung gefordert haben. Da die 18-Jährige auch dies ablehnt umarmt der Beschuldigte sie schließlich gegen ihren Willen und streicht ihr mit den Händen über den Po. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 180 cm großen und schlanken bis muskulösen Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, heller Hauttyp. Die kurzen braunen Haare waren an den Seiten sehr kurz rasiert, außerdem trug er einen Dreitagebart. Er soll ein markantes, schmales Gesicht und vermutlich blaue oder grüne Augen haben. Am linken Ohr trug er einen kleinen, goldenen Ohrring.

+++

Büdingen: Feuer in Waldgemarkung - Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Am Donnerstagmorgen (01.09.2022) brannten im Wald zwischen Diebach und Altwiedermus zwei Holzstämme sowie umliegendes Geäst. Feuerwehrleute löschten die Flammen und informierten die Polizei. Die Kripo leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Mögliche Zeugen werden in diesem Zusammengang gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Brandursachenermittlern zu melden. Wer hatte am Donnerstagmorgen vor 8.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gemarkung zwischen den beiden Orten bemerkt?

+++

Niddatal: Mülltonnen brennen in Assenheim

In der Nacht zu Freitag brannten in der Bönstädter Straße im Ortsteil Assenheim insgesamt fünf Mülltonnen. Diese waren offenbar auf die Fahrbahn geschoben und angezündet worden. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren bis etwa 4 Uhr in der und um die Bönstädter Straße verdächtige Personen aufgefallen? Hatte jemand die Taten beobachten können? Wo hat sich eventuell jemand mit entsprechenden Taten gebrüstet? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen?

+++

Niddatal-Kaichen: Motorradfahrer schleudert über ausparkendes Auto

In der Altenstädter Straße kollidierte am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr ein 18-jähriger Motorradfahrer mit einem rückwärts in Höhe der 20er Hausnummern ausparkenden VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 18-jährige Biker von seiner 125er Cagiva und über den Volkswagen geschleudert. Rettungskräfte brachten den wohl nicht schwerer Verletzten in ein Krankenhaus. Der 49 Jahre alte Autofahrer sowie die Mitinsassen blieben unverletzt. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird mit etwa 12.500 Euro beziffert. Laut Angaben des Motorradfahrers soll die Maschine einen technischen Defekt gehabt haben, woraufhin er nicht rechtzeitig hatte abbremsen können.

+++

