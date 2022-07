Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Falsche Handwerker bestehlen Senior

Duisburg (ots)

Zwei Trickdiebe haben sich am Donnerstagvormittag (30. Juni, gegen 10:25 Uhr) Zugang zur Wohnung eines Seniors in Homberg verschafft. Ein Mann und eine Frau gaben sich als Gasinstallateure aus und behaupteten, sich die Gastherme im Badezimmer anschauen zu müssen. Die Frau setzte sich mit dem 93-Jährigen in die Küche, während ihr Komplize im Bad verschwand. Nach "getaner Arbeit" verließen beide die Wohnung. Der Senior wurde misstrauisch und kontrollierte seine Schränke im Wohnzimmer. Dabei stellte er fest, dass der angebliche Handwerker mehr an seinem Bargeld als an der Therme interessiert war: Aus seinem Wohnzimmerschrank war eine Geldkassette samt Inhalt verschwunden.

Besonders perfide: Die falschen Handwerker hatten den Umstand genutzt, dass im Nachbarhaus tatsächlich zeitgleich Wartungsarbeiten stattfanden. Die Täter behaupteten bei genau der Firma zu arbeiten, deren Transporter gerade an der Straße stand.

Die Polizei rät:

Bleiben Sie misstrauisch. Lassen Sie Fremde nicht einfach in Ihre Wohnung. Überprüfen Sie die Geschichte, die Ihnen aufgetischt wird. Rufen Sie im Zweifel selbst bei der Firma an und fragen, ob die Personen vor Ihrer Haustür wirklich dort arbeiten. Glauben Sie, Betrüger oder Diebe haben es auf Sie abgesehen? Dann rufen Sie die Polizei.

Als Angehöriger einer älteren Person sprechen Sie mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter, der Großmutter oder dem Großvater über die Gefahren. Schützen Sie damit Ihre Angehörigen und deren Vermögen. Bewahren Sie sie davor, innerhalb von Minuten die Ersparnisse eines ganzen Lebens zu verlieren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell