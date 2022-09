Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach schwerer Kollision zweier Motorräder - Wichtige Zeugin wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Friedberg (ots)

Nach der schweren Kollision zweier Motorradfahrer am 21.08.2022 auf der L3412 zwischen Echzell und Melbach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5302707 ) sucht die Polizei nach wie vor nach wichtigen Zeugen. Wie im Rahmen der Unfallermittlungen inzwischen bekannt wurde, hatte kurz nach dem Verkehrsunfall ein Auto angehalten, welches wenige Augenblicke zuvor von den 61 Jahre alten Fahrer einer grauen Honda überholt worden war. Die Fahrzeuginsassin hatte sich den Angaben zufolge um den schwer an einem Bein verletzten, 62-jährigen Fahrer der grünen Kawasaki gekümmert. Die Personalien der Frau, die als wichtige Zeugin in Betracht kommt, sind der Polizei bisher nicht bekannt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war die Verkehrsteilnehmerin offenbar bereits weitergefahren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die unbekannte Fahrzeugführerin wichtige Angaben zum Unfallhergang machen kann. Diese wird daher dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

