POL-HSK: Unfall mit Reh

Olsberg (ots) - Am Freitag gegen 15:30 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die K 44 von Haardt in Richtung Andreasberg. Der 21-jährige Briloner kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Das entgegenkommende Auto konnte noch bremsen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Die vier Insassen des PKW blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Briloner keine Fahrerlaubnis ...

mehr