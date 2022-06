POL-HSK: Unfall ohne Fahrerlaubnis

Winterberg-Altastenberg (ots) - Am 18.06.2022 befuhr ein 73jähriger Medebacher mit seinem Motorrad um 15:30 Uhr die Astenstraße in Richtung Winterberg. Aus ungeklärten Gründen übersieht er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw. Er kollidierte mit dem Fahrzeug, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Hand. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Winterberg gebracht.(ko.) Rückfragen ...

mehr