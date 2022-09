Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte rauben Smartphone

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Männer verletzten am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, einen 25-Jährigen aus Münster in der Unterführung am Berliner Platz. Anschließend entwendete einer der beiden Männer das Smartphone des 25-Jährigen. Anschließend flüchteten sie. Die Männer hatten den Münsteraner zunächst angesprochen, anschließend schlugen sie auf ihn ein. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Personenbeschreibung: beide männlich, kurze schwarze Haare, leichter Bartwuchs, trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, das Alter der Tatverdächtigen wurde von Zeugen auf ca. 17 Jahre und 20 bis 30 Jahre geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell