POL-HA: Radfahrer von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzte sich am Donnerstag (21.07.2022) gegen 12.30 Uhr ein Radfahrer leicht. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Opel auf der Fuhrparkstraße in Richtung Altenhagen. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Freiligrathstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit wechselte ein 41-jähriger E-Bike-Fahrer vom Gehweg auf die Straße, da sich Fußgänger auf dem Bürgersteig befanden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der Hagenerin. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.750 Euro. (arn)

