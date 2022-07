Polizei Hagen

POL-HA: Auto dreht sich nach Kollision mit LKW um die eigene Achse - 39-jährige Gevelsbergerin leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin verletzte sich am Donnerstagmorgen (21.07.2022) bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen leicht. Die Gevelsbergerin war, gegen 07.00 Uhr, mit ihrem grauen VW auf der Wehringhauser Straße unterwegs. Sie fuhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Innenstadt. Links neben ihr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem LKW in dieselbe Richtung. Als dieser den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, touchierte er den VW der 39-Jährigen. Dieser drehte sich daraufhin einmal um die eigene Achse und kam vor der Front des LKW zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die Gevelsbergerin leicht, musste an der Unfallstelle jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell