Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildschwein kollidiert mit Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall mit einem Wildschein kam es am Montagmorgen zwischen Ruttersdorf und Stadtroda. Kurz vor der Autobahnbrücke querte ein Wildschein die Fahrbahn von links nach rechts. Ein Zusammenstoß konnte durch die 40-jährige Fahrzeugführerin nicht mehr verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, allerdings hatte das Wild nicht so viel Glück und verendete noch an der Unfallstelle. Durch einen Jagdpächter wurde das Tier geborgen.

