Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unvermittelt angegriffen

Jena (ots)

Am Montagabend kam es in der Felix-Auerbach-Straße zu einem körperlichen Angriff auf einen 33-Jährigen. Als es gegen 18:45 Uhr an der Wohnungstür des jungen Mannes klopfte und dieser die Tür öffnete, wurde der Mann unvermittelt durch einen Unbekannten angriffen. Mit Schlägen und Tritten wurde auf den 33-Jährigen eingewirkt. Kurz darauf ist der unbekannte Täter geflüchtet. Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzungen medizinisch versorgt werden. Eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt wurde aufgenommen.

