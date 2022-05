Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartentor und Fensterscheibe beschädigt - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Grundstück eines 68-Jährigen in der Arnstädter Zimmerstraße verschafft und hierbei das Gartentor zum Innenhof beschädigt. In der Folge wurde am Haus auf bisher unbekannte Art und Weise eine Fensterscheibe im Balkonbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Zum genauen Tatzeitraum kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Der 68-Jährige hat den Schaden am Freitagmittag festgestellt und gemeldet. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0125627/2022 entgegengenommen. (dl)

