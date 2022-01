Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl, Hauptstraße (ots)

Am 11.01.2022 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rheinbrohl. Ein PKW, der die Hauptstraße in Richtung Bahnhof befuhr, kollidierte mit einem Transporter, der nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt und ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell