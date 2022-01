Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Rheinbreitbach, Im Bendel (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.01.2022 und dem 11.01.2022 wurde ein PKW in der Straße "Im Bendel" in Rheinbreitbach durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte PKW wurde an der rechten Seite des hinteren Stoßfängers großflächig zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizei in Linz/Rhein entgegen.

