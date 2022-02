Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Mann fährt betrunken gegen Ampelmast

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27.02.2022, entzog sich ein betrunkener Bielefelder zuerst einer Polizeikontrolle und kollidierte schließlich mit einer Ampel. Eine Insassin erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 02:30 Uhr befuhren Polizeibeamte im Rahmen der Streife die Straße Am Stadtholz in Richtung Herforder Straße. Als sie sich im Bereich der Eckendorfer Straße befanden, kam ihnen ein grauer Mercedes-AMG C 63 S mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen.

Frühzeitig versuchten die Beamten das Fahrzeug für eine Kontrolle anzuhalten und steuerten den Streifenwagen nach links, um die Fahrbahn zu verengen. Der Pkw-Fahrer bremste jedoch nicht ab, fuhr mit sehr geringem Sicherheitsabstand am Streifenwagen vorbei und beschleunigte dann stark. Die Beamten folgten dem Mercedes, der die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritt und verloren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeitweise den Blickkontakt.

Der Mercedes fuhr von der Straße Am Stadtholz nach rechts in die Werner-Bock-Straße und geriet schließlich in Höhe der August-Bebel-Straße von der Fahrbahn. Offenbar verlor der Fahrer bei seinem Vorhaben nach rechts abzubiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ampelmast.

Der nachfolgende Streifenwagen konnte die Weiterfahrt des Mannes, der bereits den Rückwärtsgang eingelegt hatte, stoppen. Mit ihrem Fahrzeug stellten sich die Beamten direkt hinter den beschädigten Pkw und blockierten ihn.

Bei der Kontrolle strömte den Beamten starker Alkoholgeruch aus dem Inneren des Unfallautos entgegen. Neben dem Fahrer, einem 23-jährigen Mann aus Dernbach, befanden sich drei weitere Personen im Pkw. Eine 19-jährige Harsewinklerin verletzte sich leicht, lehnte eine Behandlung durch hinzugerufene Rettungskräfte jedoch ab.

Der 23-Jährige bestätigte spontan Alkohol getrunken zu haben und wurde für eine Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell