POL-BI: Unfallflucht - Ampel außer Betrieb

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Vilsendorf - Nachdem eine Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen, 27.02.2022, an der Vilsendorfer Straße gegen einen Stromkasten fuhr, entfernte sie sich von der Unfallstelle. Eine Ampelanlage wurde durch den Unfall außer Betrieb gesetzt.

Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Unfall, trafen Streifenbeamte gegen 05:55 Uhr die beteiligte Fahrerin an ihrem Wohnort an. Die 23-jährige Bielefelderin wird verdächtigt, zuvor mit ihrem Ford Fiesta stadtauswärts unterwegs gewesen zu sein. Dabei soll sie im Kreuzungsbereich der Vilsendorfer Straße, Blackenfeld und der Straße Limbrede gegen einen Stromverteilerkasten am linken Fahrbahnrand gefahren sein. Anschließend soll sie sich mit dem stark beschädigten Auto entfernt haben.

Die Ford-Fahrerin musste nach einem Alkoholtest mit den Streifenbeamten auf eine Polizeiwache fahren. Dort entnahm ihr ein Arzt Blutproben, um festzustellen, ob sie bereits zum Unfallzeitpunkt Alkohol oder Drogen zu sich genommen hatte. Der Führerschein war nicht auffindbar. Den Pkw stellten die Polizisten sicher. Den Schaden an dem Pkw schätzten sie auf 4.500 Euro - den gesamten Sachschaden auf 9.500 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

