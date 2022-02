Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub auf Kiosk

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In Quelle hat ein unbekannter Räuber am Samstag, 26.02.2022, bei einem Überfall auf einen Kiosk an der Carl-Severing-Straße Geld erbeutet.

Gegen 17:55 Uhr betrat ein junger Mann in schwarzer Joggingbekleidung den Kiosk in Nähe der Einmündung der Marienfelder Straße. Plötzlich hielt er eine Pistole in der Hand und forderte von der anwesenden Angestellten Geld. Sie deponierte ihre Einnahmen in einer Tüte und händigte sie dem Räuber aus. Er verließ das Geschäft in Richtung der Osnabrücker Straße. Die Fahndung der Polizei führte nicht auf die Spur des Räubers.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 15 und 20 Jahre alt und wirkte sehr jung. Er war 165 cm bis 170 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Hygienemaske, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Joggingjacke.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 bitten um Hinweise unter: 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell