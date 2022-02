Polizei Bielefeld

POL-BI: Linienbus versperrt Raser den Weg

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein 25-jähriger Bielefelder brachte am Freitag, 25.02.2022, mehrere Passanten und Pkw-Fahrer mit seiner rücksichtslosen Fahrt in Gefahr, bis er von Polizeibeamten gestoppt werden konnte.

Polizisten bemerkten gegen 19:40 Uhr auf der Apfelstraße einen roten Renault Twingo, dessen Fahrer mit einer unsicheren Fahrweise auf sich aufmerksam machte. Also folgten die Beamten dem Wagen in ihrem Zivilfahrzeug. Dabei fiel ihnen auf, dass der Fahrer mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt und derart schlingerte, dass der Wagen einmal sogar in den Gegenverkehr geriet.

Auf der Friedensstraße gaben sich die Beamten zu erkennen und forderten den Fahrer mit Zeichen auf, den Wagen anzuhalten. Daraufhin beschleunigte das Fahrzeug stark, so dass sich Passanten, die die Straße kreuzten, mit einem Sprung in Sicherheit bringen mussten.

Während der Fahrt gefährdete der 25-Jährige weitere Passanten und Autofahrer, indem er an einer Fußgängerampel ein Rotlicht überfuhr und Fahrzeugen an einer Kreuzung die Vorfahrt nahm.

Auf der Arndtstraße kam ihm jedoch ein Linienbus entgegen. Da seitlich Fahrzeuge geparkt waren, musste der Twingofahrer stoppen. Der Busfahrer verstand die Zeichen der Beamten und versperrte dem Raser weiterhin den Weg.

Die Polizisten näherten sich dem Fahrzeug und stellten den 25-jährigen Bielefelder. Im Fahrzeuginneren entdeckten sie Substanzen, bei denen es sich um verschiedene Drogen gehandelt haben könnte sowie eine Feinwaage und kleine Behältnisse.

Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an.

Der Bielefelder wird sich nun wegen Fahrens unter dem Einfluss von Drogen, Gefährdung des Straßenverkehrs durch grobes und rücksichtsloses Schnellfahren, Nötigung im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines illegalen Kfz-Rennens verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell