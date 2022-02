Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Kofferdieb leistet Widerstand gegen Festnahme

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 12.02.2022 / 08:15 Uhr

Ein 26-jähriger Mann wird beschuldigt, beim Ausstieg aus einem Intercity aus Münster den Koffer einer 66-jährigen Reisenden gestohlen zu haben. Sie meldete den Diebstahl einer Streife der Bundespolizei, die gerade die Personalien von zwei Schwarzfahrern am selben Zug feststellten. Durch Videoauswertung konnte der mutmaßliche Dieb im Bremer Hauptbahnhof mit dem auffälligen grünen Koffer sofort ermittelt werden.

Der algerische Staatsangehörige beleidigte die Beamten in französischer Sprache als "Hurensöhne" und verhielt sich weiterhin aggressiv. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass ein Bundespolizist Französisch sprach. In Handschellen wurde er zur Wache geführt. Dabei kam heraus, dass er ebenfalls ohne Fahrschein im Zug unterwegs war. Mit Strafanzeigen wurde er entlassen. Der Vorfall sorgte am Samstagmorgen im Hauptbahnhof für Aufsehen.

Die bestohlene Frau erhielt ihren Koffer zurück und war froh, mit dem nächsten Zug nach Hamburg weiterfahren zu können.

