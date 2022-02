Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Markenjacke im Rucksack, Preisschild in der Socke versteckt

Bremen / Oldenburg, 09.02.2022 / 15:05 Uhr

Bundespolizisten haben einen 17-jährigen Jugendlichen bei Ankunft einer Regionalbahn aus Oldenburg im Bremer Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen. Er war am Mittwochnachmittag ohne Fahrausweis und Personalausweis im Zug aufgefallen. Bei der Suche nach Papieren wurde aus seinem Rucksack eine neue Damenjacke sichergestellt, deren Kauf er nicht erklären konnte. Stattdessen fanden die Bundespolizisten in seiner Socke das dazu gehörige Preisschild über 249 Euro.

Der Jugendliche aus Bremen ist nach mehreren Diebstählen polizeilich bekannt. Ein Anruf beim Oldenburger Kaufhaus ergab, dass genau diese Jacke im Bestand fehlte. Die Bundespolizei geht davon aus, dass er die Damenjacke an einen Hehler in Bremen verkaufen wollte und das Preisschild zum "Nachweis der Neuwertigkeit" vorlegen wollte. Mit einer weiteren Strafanzeige wurde er entlassen.

