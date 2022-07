Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 70-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am heutigen Vormittag eine 70-jährige deutsche Autofahrerin schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in der Baustraße im Gewerbegebiet Schwerin Görries gegen 07:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen soll die 70-jährige Schwerinerin einem Transporter beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen haben. Die Fahrerin erlitt Verletzungen im Brustbereich und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankhause gefahren. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf 20.000EUR geschätzt wird. Beide Unfallwagen wurden abgeschleppt.

