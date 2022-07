Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Täter beschädigen Mecklenburgisches Förderzentrum für Körperbehinderte

Schwerin (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen nach unbefugt Zugang zum Mecklenburgisches Förderzentrum für Körperbehinderte in Schwerin Lankow und beschädigten das Schulgebäude. Zu Bruch kamen mehrere Fensterscheiben sowie eine Lichtkuppel im Innenhof.Der Vorfall soll sich am vergangene Wochenende ereignet haben. Die Polizei sicherte am gestrigen Tag umfangreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Schaden am Gebäude wird derzeit auf 10.000EUR geschätzt.

Einen Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung auf dem Hof einer Kindertagesstätte in der Möllnerstraße in Schwerin Lankow wird ebenfalls geprüft. Im gleichen Zeitraum wurde hier ein Schild auf dem Hof der Einrichtung beschädigt.

Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei telefonisch unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache entgegen.

