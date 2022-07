Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Autofahrer und Radfahrer aus dem Verkehr gezogen - teils nicht zum ersten Mal

Schwerin (ots)

In Schwerin hat die Polizei am gestrigen Tage drei Autofahrer und einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie fuhren teils ohne Fahrererlaubnis oder sollen unter Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs gewesen sein. Während bei einem 45-jährigen deutschen Autofahrer ein Wert von 1,42 Promille gemessen wurde, stellten die Beamten bei einem 49-jährigen rumänischen Radfahrer einen Atemalkoholwert von 2,09 Promille fest. Gegen beide Fahrer wurde jeweils eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Für den Radfahrer war das nicht der erste Verstoß dieser Art, in den vergangenen Jahren wurde der Fahrer mit gleichen Vorwürfen konfrontiert. Die festgesetzte Geldstrafe hatte er bis dato nicht beglichen, so dass ein Haftbefehl gegen den Rumänen erlassen wurde. Neben der erforderlichen Blutprobenentnahme wurde der Radfahrer festgenommen und inzwischen einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Wiederholt auffällig wurde gestern auch ein 42-Jähriger Autofahrer in Schwerin. Bei einer Verkehrskontrolle reagierte der Drogenvortest positiv und es stellte sich heraus, dass der Deutsche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Den hatte der Fahrer aufgrund vorheriger Verkehrsverstöße bereits abgeben müssen. Beim Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde ein weiterer Schweriner ertappt, der 56-jährige Deutsche verlor diesen wiederum aufgrund einer Trunkenheitsfahrt. Gegen die beiden Autofahrer wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell