POL-RE: Dorsten/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Dorsten

Auf der Habichtstraße wurde am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein schwarzer Seat Ibiza auf der Fahrerseite und am linken Außenspiegel stark beschädigt. An der Unfallstelle konnte blauer Fremdlack festgestellt werden. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Auch auf dem Swebenring kam es zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein weißer Seat Ibiza wurde am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Die Verkleidung des rechten hinteren Radkastens wurde herausgebrochen und wies schwarzen Fremdlack auf. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Pkw liegen auch hier nicht vor. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Bottrop

Am Nordring kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem schwarzen BMW X5, der ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen geparkt war, wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Außerdem weist der Wagen einen Kratzer im vorderen linken Kotflügel auf. Dieser wurde wahrscheinlich durch den abgefahren Spiegel verursacht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Falls Sie Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

