POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mutmaßlicher Exhibitionist gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Hovelfeldweg kam es am Samstag um 19.30 Uhr mutmaßlich zu einer exhibitionistischen Handlung eines bislang Unbekannten. Eine Zeugin beobachtete den Mann, wie er mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch stand und sich augenscheinlich an seinem Glied rieb, während er in Richtung einer Mädchengruppe blickte, die sich im Stadtpark aufhielt. Kurze Zeit später ging er dann in Richtung Stimbergstraße davon. Er war augenscheinlich alkoholisiert, da er torkelte und mehrfach zu Boden stürzte. Beschreibung des Unbekannten: ca. 30 - 40 Jahre alt, 3-Tage-Bart, Bierbauch, dunkelblaue Cappy, schwarze Schuhe, zudem hatte er einen blauen Gegenstand in seiner rechten Jackentasche. Die Polizei konnte weder den Mann, noch die Mädchengruppe antreffen. Wer kennt den Mann oder kann den Ermittlern Hinweise zu seiner Person geben oder sonstige Angaben zum Vorfall machen? (0800 2361 111)

