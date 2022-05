Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW geklaut

Neudietendorf (ots)

Am Freitag dem 29.04.2022, gegen 16:00 Uhr wurde in Neudietendorf, Johannes-Meissel-Weg ein silberner PKW Mazda eines asiatischen Spezialitätenrestaurants mit Originalschlüssel entwendet. Gegen 18:00 Uhr stellte der Besitzer den Verlust fest und meldete es der Polizei. Nach Zeugenhinweisen konnte der PKW bei einer 57jährigen Frau festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges aufgenommen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell