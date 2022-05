LPI-GTH: alkoholisiert

Arnstadt (ots) - In den Abendstunden des gestrigen Tages wurde ein VW Passat einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Arnstadt unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dies führte zu dem Ergebnis, dass dem Fahrer Blut entnommen wurde und er die "Fahrt" zu Fuß fortsetzen musste. (RW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: ...

