LPI-GTH: Betrunkener Audi-Fahrer

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Ein 36-jähriger Opel-Fahrer wurde in der vergangenen Nacht, gegen 02.15 Uhr, in der Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (mwi)

