LPI-GTH: Berauschter VW-Fahrer

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Ein 35-Jähriger wurde am heutigen Mittag, gegen 12.00 Uhr, in der Wilhelmstraße mit seinem Audi kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

