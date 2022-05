Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Freund und Helfer

Ilmenau (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Tages erschien eine besorgte Fahrzeughalterin auf der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau und teilte den Beamten mit, dass sie die vergangene Woche verreist gewesen war. Bei ihrer Wiederkehr konnte sie an ihrer Wohnanschrift ihren Pkw Skoda "Citigo" nicht mehr vorfinden. Durch die hiesige Dienststelle wurden zunächst die ortsansässigen Abschleppdienste kontaktiert. Diese verneinten das o.g. Fahrzeug abgeschleppt zu haben. Im Anschluss wurde durch die Beamten die nähere Umgebung der Wohnanschrift abgesucht und das "vermisste" Fahrzeug, unweit des durch die Halterin angegebenen Abstellbereiches, aufgefunden werden. Durch die Stadt Ilmenau wurde das Fahrzeug zuvor aufgrund einer Veranstaltung in Verbindung mit dem daraus resultieren Halteverbot umgesetzt. Die Halterin war sichtlich erleichtert und die Heimkehr konnte mit glücklichen Ausgang sichergestellt werden. (RW)

