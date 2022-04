POL-PPTR: 9. Internationales Motorradsymposium

Trier (ots) - Bereits am Mittwoch, den 30. März, betrogen zwei bislang unbekannte Frauen eine 72-jährige Frau aus Trier um mehrere Tausend Euro. Die beiden Tatverdächtigen sprachen die Geschädigte am späten Vormittag des 30. März in der Fleischstraße, nahe des Hauptmarktes, in russischer Sprache an. Die Frauen behaupteten, die Geschädigte, die selbst auch russisch spricht, sei verhext worden und man müsse ein ...

mehr