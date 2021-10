Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nicht aufgepasst

Auf einen Traktor fuhr am Mittwoch eine 20-Jährige in Erbach auf.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Traktor in Richtung Ringingen. Er wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er warten. Von hinten kam eine 20-Jährige mit ihrem Mini. Sie übersah das stehende Gespann und prallte in den Anhänger des Traktors. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mini schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

