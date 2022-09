POL-PPWP: E-Scooter und Handy weg

Kaiserslautern (ots) - Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der 41-jährige Autofahrer gegen 16 Uhr von einem Parkplatz in der Pirmasenser Straße anfahren und sich in den Verkehr eingliedern. In diesem Moment kam jedoch der 27-jährige Radfahrer über den Gehweg angefahren. Er wurde von dem Pkw ...

