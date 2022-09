Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Ziemlich dreist hat sich ein Ladendieb am Montagabend in einem Supermarkt in der Zollamtstraße verhalten. Der Hausdetektiv beobachtete den jungen Mann dabei, als er kurz nach 19 Uhr Nüsse aus der Auslage nahm und im Geschäft verspeiste. Auf seinem weiteren Weg durch den Markt traf der Täter einen anderen Mann; nach einem kurzen Gespräch liefen die beiden zusammen weiter und steckten unterwegs diverse Waren in ihre Taschen.

Vom Hausdetektiv angesprochen, behaupteten die beiden Männer, sich nicht zu kennen - nannten sich aber gegenseitig beim Vornamen. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass beide schon einschlägig aufgefallen sind. Ihnen wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen erteilt. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ist eingeleitet.

In einem Modehaus in der Fackelstraße ist ebenfalls am Montag ein Ladendieb gestellt worden. Mitarbeiter erwischten den Mann beim Versuch, eine Designer-Jogginghose im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Der Dieb hatte versucht, das Sicherheitsetikett mit Hilfe eines Werkzeugs zu entfernen - dabei beschädigte er es.

Als der Mann das Geschäft verließ, ohne für die Hose zu bezahlen, wurde er von einem Mitarbeiter aufgehalten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem mutmaßlichen Ladendieb das Tatwerkzeug sicher; außerdem fanden sie eine weiße Substanz, bei der es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell