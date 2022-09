Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlene Kreditkarte am Geldautomaten eingesetzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben mit einer gestohlenen Kreditkarte versucht, Geld an einem Bankautomaten in der Merkurstraße abzuheben. Die Täter erbeuteten die Karte bei einem Diebstahl aus einem Pkw. Außerdem ließen sie einen Geldbeutel mitsamt Personaldokumenten und circa 40 Euro mitgehen. Das Fahrzeug parkte zwischen Freitagabend und Samstagmittag in der Röchlingstraße. Der Abhebeversuch am Geldautomaten in der Merkurstraße fand noch in der Nacht statt. Der Versuch misslang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

