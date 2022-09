Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch im vierten Stock: Wer hat etwas bemerkt?

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Montag eine Wohnung in der Weisgerberstraße heimgesucht. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Inhaberin und drangen zwischen 10 Uhr und circa 19 Uhr in die Wohnung ein. Sie befindet sich im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Aufgefallen ist der Einbruch einer Nachbarin, sie bemerkte die offene Wohnungstür, da hatten sich die Täter bereits aus dem Staub gemacht. Die Unbekannten erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Jetzt ermittelt die Polizei und fragt: Wem sind am Montag Personen oder Fahrzeuge in der Weisgerberstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

