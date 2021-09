Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Schule+Trickdiebstahl+Kennzeichen gestohlen+Fahrzeuge beschädigt+Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung+Unfallfluchten+Hochzeitsschmuck von Motorhaube geflogen+

Gießen (ots)

Lich: Hoher Sachschaden nach Einbruch in der Schule

Einbrecher nahmen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße eine Schule ins Visier. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 08.00 Uhr am Montag hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf. In der Schule brachen sie mehrere Klassenzimmer sowie Schränke auf und hinterließen einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Mit einer Geldkassette flüchteten sie. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeugen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/7006-9143-0.

Gießen: Auf Trickdieb hereingefallen

Eine 76-jährige Frau aus dem Landkreis Gießen ist am Montag offenbar auf einen Trickdieb hereingefallen. In der Frankfurter Straße sprach der Unbekannte die Seniorin gegen 11.30 Uhr an und bat um ein Zehncentstück. Während die 76-Jährige dem Mann das Geldstück aushändigte, griff dieser offenbar nach ihren Geldscheinen. Den Diebstahl bemerkte die Bestohlene erst eine Stunde später. Der Dieb ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er hat einen Dreitagebart, dunkle Haare und wirkte sehr gepflegt. Er trug eine dunkle Jeans und eine hellblaue Jacke. Nach Angaben der Zeugen soll der Verdächtige ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Fernwald: Kennzeichen gestohlen

Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte im Gießener Stadtgebiet mehrere Kennzeichen. Zwischen 17.30 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Samstag montierten sie auf einem Parkplatz in der Lahnstraße die Schilder eines roten Chevrolet (GI-DZ 427) ab. In der darauffolgenden Nacht schlugen Diebe in der Lindenstraße in Lützellinden zu. Sie entwendeten die Kennzeichen eines geparkten Golf (LDK-QN 531). Auf einem Pendlerparkplatz im Garbenteicher Weg in Fernwald-Steinbach ließen Unbekannte das vordere Kennzeichen eines schwarzen PKW des Herstellers Suzuki mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen 16.45 Uhr am Sonntag und 07.00 Uhr am Montag. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Rabenau: Außenspiegel abgetreten

In der Gießener Straße in Rabenau traten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Außenspiegel von zwei geparkten Fahrzeugen, einem schwarzer Fiat und einem grauen Daimler ab. Die Sachschäden an beiden Autos werden auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Autoscheiben eingeschlagen

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur eines Schadens an einem in der Grünberger Straße geparkten schwarzen BMW kosten, nachdem ein Unbekannter die Windschutzscheibe und die Beifahrerscheibe mit einem festen Gegenstand einschlug. Zeugen die den Täter zwischen 03.00 Uhr am Samstag oder 04.00 Uhr am Sonntag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrzeugtür zerkratzt

Unbekannte zerkratzen am Sonntag zwischen 13.30 und 16.45 Uhr einen in der "Steinkaute" geparkten Opel. Der Schaden an dem grauen Astra wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Lindengasse - Radfahrer gesucht

In der Lindengasse kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 02.30 Uhr waren ein 38-jähriger aus Gießen und eine 30-Jährige Frau in der Lindengasse unterwegs, als diese von einem Radfahrer beleidigend angesprochen wurden. Nach einem kurzen Wortgefecht kamen weitere unbekannte Personen dazu und schlugen und traten gemeinsam mit dem Biker auf den Gießener ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer kam mit Verletzungen im Kopfbereich in eine Klinik. Der Radfahrer ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue Hose und ein Basecap. Wer hat die Auseinandersetzung in der Lindengasse beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Alfa Romeo aufgebrochen

Unbekannte schlugen im Grüninger Weg in Garbenteich die Scheibe eines Alfa Romeo ein. Anschließend ließen sie aus dem PKW ein Portemonnaie mitgehen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Samstag. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler im Parkhaus

Nach einem Parkplatzrempler in dem Parkhaus der Galerie Neustädter Tor sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Dienstag (21. September) zwischen 07.20 und 15.00 Uhr parkte in dem Parkhaus ein schwarzer Opel Adam. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Flüchtige den rechten vorderen Kotflügel und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Ferniestraße

Schäden an der hinteren Stoßstange blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Ferniestraße an einem blauen Audi zurück. Am Montag zwischen 13.20 und 13.55 Uhr stand der Sportsback auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Höhe des Blechschadens wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder deren Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Transit beschädigt

In der Eichengärtenallee beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der rote Transit stand dort am Freitag zwischen 10.00 und 14.30 Uhr. Der Schaden an der Karosserie im Heck des Fahrzeuges wird auf 950 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Hochzeitsschmuck vom Auto gefallen

Einem bislang unbekanntem Skodafahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße 3 von Gießen nach Marburg der Hochzeitsschmuck von der Motorhaube gefallen. Gegen 14.20 löste sich der Blumenstrauß in Höhe einer Baustellte von dem schwarzen Skoda und flog einem nachfolgenden Passat einer 55-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf auf das Fahrzeug. Dabei entstanden Schäden im Frontbereich des grauen Passat. Die Fahrerin fuhr dem Unbekannten zunächst hinterher und versuchte diesen auf sich aufmerksam zu machen. Der Fahrer reagierte nicht darauf und fuhr einfach weiter. Wer war Samstagmittag gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße 3 nach Marburg unterwegs und kann Angaben zum dem Fahrer des Skoda machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Mercedes touchiert

Trotz Schaden von 2.000 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall im Holzmühler Weg einfach weiter. Der Verursacher streifte zwischen 20.00 Uhr am Sonntag und 12.30 Uhr am Montag einen geparkten schwarzen Mercedes. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Blechaden an einem schwarzen Kia von ungefähr 2500 Euro ereignete sich am Montag (27.09.2021) um 11:40 bis 12:06 Uhr auf einem Discounterparkplatz im Rothweg. Ein unbekannter Fahrer streifte bei einem Parkmanöver mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Kia. Er hinterließ mehrere Kratzer an der linken Seite. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen die sich im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Parkplatzes aufhielten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter Tel.: 0641/7006-3555

