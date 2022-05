POL-RE: Datteln: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Mittwochabend betrat eine bislang unbekannte Frau, gegen 19 Uhr, einen Kiosk an der Hauptstraße. Die maskierte Unbekannte forderte die Kassiererin (18J; Bottrop) unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Dann ergriff sie das Geld in der Kasse sowie das Mobiltelefon der Kassiererin und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Altenheim. Eine Passantin fand das Telefon kurze Zeit später in einem nahegelegenen Mülleimer. Ebenso fanden ...

