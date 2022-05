Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend betrat eine bislang unbekannte Frau, gegen 19 Uhr, einen Kiosk an der Hauptstraße. Die maskierte Unbekannte forderte die Kassiererin (18J; Bottrop) unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Dann ergriff sie das Geld in der Kasse sowie das Mobiltelefon der Kassiererin und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Altenheim. Eine Passantin fand das Telefon kurze Zeit später in einem nahegelegenen Mülleimer. Ebenso fanden die Polizeibeamten das mutmaßliche Flucht-Fahrrad während der Fahndungsmaßnahmen auf und stellten es sicher.

Beschreibung der Täterin:

Ca. 25 Jahre alt, etwa 1,80m groß, korpulent, schwarzes lockiges Haar, hellgraue Jacke mit durchgehend schwarzem Strich und Kapuze, schwarze Hose, blaue Einwegmaske, sie sprach akzentfreies Deutsch.

Weitere Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell