Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Streitigkeit zwischen Autofahrer und Motorradfahrer endete mit Faustschlag

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.07.2022, gegen 10:05 Uhr kam es auf der B3, im Bereich der Einmündung "Am Elzdamm" zu einer Streitigkeit zwischen einem 64-jährigen Motorradfahrer und einem 37-jährigen Autofahrer, in deren Verlauf sie sich zunächst gegenseitig falsches Verhalten im Straßenverkehr vorgeworfen hatten und sich letztendlich gegenseitig beleidigten. Nachdem beide Verkehrsteilnehmer Ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand abgestellt hatten und sich nicht beruhigen konnten, soll der Motorradfahrer dem Autofahrer einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihn hierbei leicht verletzt haben.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

